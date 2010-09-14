Литвин не принял проект бюджета из-за Налогового кодекса

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин не принял проект бюджета-2011, предложенный вчера, 13 сентбря, Кабинетом Министров. Об этом сообщает Литвин заявил сегодня во время визита в Ровненскую область, сообщает пресс-служба спикера. Литвин объяснил, что руководствовался июльским решением Верховной Рады о вынесении на всенародное обсуждение проекта Налогового кодекса и учитывал общие позиции ветвей власти и общества о том, что бюджет следующего года должен быть разработан на новой налоговые основе. Спикер вернул правительству проект Государственного бюджета на 2011 год с предложением разработать бюджет на новой налоговой основе с учетом норм Бюджетного Кодекса. «Я считаю это решение правильным, и у меня были все основания не регистрировать подан документ для направления в парламентские комитеты», - сказал он. При этом руководитель парламента отметил, что правительственный документ был лишь зарегистрирован как входящий. «Я рассмотрел и обсудил этот вопрос, посоветовался с работниками юридического управления, и принял такое решение», - сказал он.