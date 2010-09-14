Транзит казахской нефти через Украину вырос на 8 млн тонн

Президенты Украины и Казахстана Виктор Янукович и Нурсултан Назарбаев договорились об увеличении на 8 млн тонн объема транзита казахской нефти через украинскую территорию. Об этом Янукович сообщил на пресс-конференции, которая состоялась сегодня после завершения переговоров с Назарбаевым, информирует УНИАН. «Мы договорились, что на порядок 8 млн тонн мы увеличили транзит нефти через Украину, из которых определенная часть, которая необходима для украинских нефтеперерабатывающих заводов, может быть оставлена в соответствии с отдельным соглашением», - сообщил Янукович. В свою очередь Назарбаев также положительно оценил результаты переговоров, в частности в энергетической отрасли. «До вмешательства Виктора Федоровича транспортировка казахской нефти через территорию Украины была приостановлена. Сейчас эти запреты отменены, и такая транспортировка возобновилась», - уточнил ситуацию Назарбаев.