НБУ потребовал от банков данные о кредитных ставках

Национальный банк Украины потребовал от кредитных учреждений предоставить информацию об объемах взимаемых комиссий и их структуре. В НБУ отмечают, что детализировать информацию о комиссиях необходимо в рамках инвентаризации валютного и кредитного рынков, пишет «Коммерсант-Украина». «Это не единственный документ, который разрабатывался для гармонизации рынка и улучшения банковского законодательства с использованием мирового опыта»,– заявил директор департамента внешнеэкономических отношений НБУ Сергей Круглик. В свою очередь, эксперты считают, что данные необходимы НБУ для выявления сомнительных операций. «Нацбанк хочет увидеть, какие банки больше зарабатывают на комиссиях. Это касается борьбы с отмыванием грязных денег, например, при обналичивании средств. Кроме того, можно будет ранжировать банки, вывести удельный вес комиссионных доходов и расходов, узнать, насколько банки конкуренты»,– расказал председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук. «Информация о структуре комиссионных доходов дает практически полную картину о специфике работы банка и его конкурентных преимуществах на рынке. Она может быть использована как для изучения тенденций на рынке банковских услуг, так и для более узких целей – например, для мониторинга сомнительных операций отдельных банков», – отметил, в свою очередь, аналитик ИК BG Capital Виталий Ваврищук. Среди прочего НБУ может воспользоваться полученными данными, чтобы узнать реальные размеры комиссий банков. «Нацбанк ищет часть доходов, которая должна амортизироваться. Возможно, он хочет увидеть, из чего состоят комиссии, чтобы рассчитать реальную ставку по кредитам», – считает директор департамента маркетинга розничного бизнеса «ВиЭйБи Банка» Антон Шаперенков. После этого Нацбанк может взять комиссионные доходы банков под свой контроль. «НБУ хочет отслеживать их, чтобы не было скрытых комиссий, влияющих на ставки по кредитам и депозитам. Можно ограничивать комиссии, но такие меры не приносят плодов, так как каждый банк найдет способ обойти ограничения регулятора», - отметил председатель правления «Индустриалбанка» Леонид Гребинский.