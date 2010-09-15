Запасы зерна в Украине на 30% ниже, чем в прошлом году

Запасы зерна у аграрных предприятий Украины (кроме малых) и предприятий, занимающихся его хранением и переработкой, на 1 сентября 2010 года составили 18,2 млн тонн, что на 30% меньше чем в 2009 году. Такие данные обнародовал Государственный комитет статистики, пишет «Интерфакс-Украина». Так, запасы пшеницы на этих предприятиях к указанной дате составляли 11,9 млн тонн, ячменя - 4 млн тонн, кукурузы – 0,7 млн тонн и ржи – 0,5 млн тонн. Непосредственно в аграрных предприятиях запасы зерна на 1 сентября составили 11,4 млн тонн, что на 26% ниже прошлогодних, в том числе пшеницы – 7,2 млн тонн, ячменя – 2,7 млн тонн, кукурузы – 0,4 млн тонн, ржи – 0,2 млн тонн. Согласно данным Госкомстата, запасы семян подсолнечника к 1 сентября составили 0,6 млн тонн, что на 48% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, в том числе непосредственно в агропредприятиях хранилось 0,3 млн тонн (на 43% больше). По состоянию на 1 сентября 2010 года валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине составил 28,7 млн тонн, что на 21,4% меньше, чем годом ранее. Минагрополитики прогнозирует, что урожай зерновых в 2010 году снизится примерно до 40 млн тонн. Напомним, премьер-министр Укаины Николай Азаров отмечал, что, «несмотря на засуху, собран достаточный для того, чтобы обеспечить все экспортные и внутренние возможности, урожай. Продолжается уборка поздних зерновых. Мы ориентируемся на то, что мы полностью обеспечим себя продовольственной пшеницей, фуражным зерном».