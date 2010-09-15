Госпредприятиям дали месяц на разработку инвестпроектов

Государственные монополии и предприятия в течение месяца должны подготовить первоочередные инвестиционные проекты по модернизации и развитию. Такое задание на заседании Кабинета Министров дал премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет УНИАН. «Мы должны в течение месяца рассмотреть все инновационные проекты наших госмонополий и предприятий и определить пути модернизации и возобновления», - сказал Азаров. Он поручил первому вице-премьер-министру Украины Андрею Клюеву обсудить вопросы инвестиционного развития с крупнейшими корпорациями страны. «Правительство предлагает стать на путь с двусторонним движением. С одной стороны, мы должны знать о планах крупнейших предприятий и учитывать их в своих расчетах развития. С другой стороны, мы готовы стимулировать возобновление базовых отраслей экономики», - сказал Азаров. При этом он подчеркнул необходимость активизировать работу госструктур, работающих в направлении привлечения инвестиций. «Мы должны сделать четкий расчет работ на 2011-й год, связав его с возможностями государства, кредитной поддержкой банковской сферы и иностранными инвестициями», - сказал премьер. Напомним, Президент Украины Виктор Янукович заявил, что будет лично контролировать инвестиции в национальные проекты.