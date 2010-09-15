«Лего» проиграла суд за эксклюзивные права на «кирпичики»

Европейский суд в Люксембурге вынес свой окончательный вердикт: прямоугольные кирпичики «Лего» не могут быть защищенной маркой. «Форма «кирпичиков Лего» следует сама собой из их функционального назначения», - говорится в приговоре судей. Конструкторы на базе «закрепляемых кирпичиков» может производить кто-угодно, сообщает «Немецкая волна». Судебная тяжба за то, может быть прямоугольный пластиковый кубик с восемью круглыми стержнями быть «защищенной маркой», длилась 14 лет. Средняя стоимость популярных ныне пластиковых «звездолетов» из серии Star Wars составляет около 50 евро. Именно «звездные войны» от Lego, согласно маркетинговым исследованиям, в Германии этого года является номером один среди праздничных подарков для мальчиков. Сравниться с «Лего» среди девочек по популярности могут лишь куклы «Барби». По итогам первого полугодия чистый доход Лего вырос на 64%, первысив 150 млн. евро. «Нельзя злоупотреблять правами на торговую марку или монополизировать техническое решение по завершении срока действия патента», - сказано в решении Евросуда. В то же время судьи отметили, что это решение не означает, что модели конструкторов Лего теперь можно копировать. Плагиат может преследоваться другими правилами честной конкуренции.