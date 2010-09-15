Ежель рассказал о совместных проектах Минобороны с Бразилией

Правительства Украины и Бразилии подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ был подписан сегодня в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны. «Мы заинтересованы в обмене опытом в вопросах реформирования и развития наших армий, усилении сотрудничества на уровне видов вооруженных сил обеих стран, обмене слушателями высших военных учебных заведений», - рассказал о перспективных направлениях сотрудничества министр обороны Украины Михаил Ежель. Он подчеркнул, что знаковым для Украины и Бразилии является совместный проект «Алкантара Циклон Спейс», в рамках которого с участием специалистов Министерства обороны Украины будет создан ракетно-космический наземный комплекс «Циклон-4». Кроме того, Ежель предложил бразильской стороне рассмотреть возможность участия в реализации проекта «Корвет» и других проектах в области военно-технического сотрудничества. Министр обороны Бразилия Жобинь подчеркнул, что бразильская сторона готова в кратчайшие сроки создать соответствующие комиссии и подкомиссии, которые будут заниматься реализацией достигнутых договоренностей в рамках военного и военно-технического сотрудничества.