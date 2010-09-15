Автопробег Януковича и Медведева рискует остаться без бензина

15 сентября 2010, 16:40

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев во время автопробега Санкт-Петербург – Киев могут столкнуться с нехваткой бензина. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на русскую «Независимую газету». Согласно сообщению, бензиновый кризис в Сумской области ослабляет позицию Украины на переговорах с РФ по нефтяной тематике. Как отмечает издание, поскольку встреча Медведева и Януковича во время автопробега Санкт-Петербург - Киев будет носить неофициальный характер, то нефтяная тематика будет обсуждаться предварительно: президенты согласуют позиции, а правительства впоследствии внесут компромиссные решения в проекты документов. «Вместе с тем в Киеве считают, что на компромиссы придется идти в первую очередь украинской стороне. Эксперты отмечают, что, по иронии судьбы, само место встречи – Сумская область, с которой президенты начнут участвовать в автопробеге Санкт-Петербург–Киев, – ослабляет переговорные позиции Украины. Дело в том, что в регионе с середины июля закрыто подавляющее большинство автозаправочных станций. По сообщениям украинских СМИ, бензиновый кризис достиг таких масштабов, что недовольные жители приграничного региона готовы встретить президентов пикетами и акциями протеста», отмечается в статье. Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко отметил, что акции протеста – не главная проблема. По его мнению, они могли бы повысить рейтинг украинской оппозиции, но это все же вопрос внутренней политики. С точки зрения отношений с внешними партнерами для украинской власти гораздо важнее продемонстрировать способность решать реально существующие проблемы. Поэтому подготовку к встрече в Сумах эксперт назвал провальной. «Чиновники президентской администрации должны были заранее выяснить ситуацию в области и решить проблемы, созданные местной властью. Как будет выглядеть наш Президент, если выяснится, что участникам международной акции, а это десятки машин, негде заправить бензобак?» – отметил он, уточнив, что кризисная ситуация сложилась только в одной украинской области. «Президент не может лично заниматься проблемами каждой области. Но в итоге вышло так, что В.ЯНУКОВИЧ, которому важно продемонстрировать перед партнерами по СНГ силу и сплоченность новой власти, рискует из-за бензинового кризиса в Сумской области оказаться в сложном положении», – добавил Гаврилечко. Другие специалисты тоже подтверждают, что в целом на украинском рынке нет дефицита бензина, он есть только в Сумской области. В частности, директор консалтинговой компании «А-95»Сергей Куюн уверен, что ситуация в отдельно взятой области никак не связана со встречей президентов. «В Сумах давно длится противостояние между владельцами АЗС и налоговой администрацией. Область занимает последние места в рейтингах социально-экономического развития. Посему власть пытается любыми способами мобилизовать средства, чтобы наполнить бюджет, а бизнесмены протестуют против административного давления», - сказал он. Директор энергетических программ Центра им. Разумкова Владимир Сапрыкин, комментируя сложившиеся ситуацию, отметил, что это - местные войны. «А центральная власть не влияла на ситуацию, видимо, только потому, что у Януковича и Николая Азарова пока не дошли руки», – сказал он. Напомним, с середины июля в Сумской области наблюдается региональный топливный кризис. Не работают большинство АЗС, из-за чего полностью парализована работа по обеспечению топливом пяти районов – Роменского, Бурынского, Великописаревского, Липоводолинского и Краснопольского. Чтобы купить бензин, водители проезжают десятки километров и часами простаивают в огромных очередях. Автозаправочные станции предприятия «Сумынефтесервис» парализованы из-за действий налоговой администрации, которая арестовала счета компании и изъяла печати, а также документы. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налога на добавленную стоимость. Кроме того, возбуждено дело по факту сокрытия прибыли. В то же время, директор «Сумынефтесервис» Евгений Сидоренко заявляет, что «ситуация сложилась из-за ошибок самой налоговой, т.к. мы все декларации подавали, документацию предоставляли, а нам это вменяют как подделку документов». При этом руководитель компании не может сказать, «кто за этим стоит. Догадки остаются догадками… Существует такое понятие «вертикаль власти». И если она есть, то кто-то эту «кашу заварил».

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