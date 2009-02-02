Автодилеры гоняются за клиентами

Действия лоббистов украинского автомобилестроения вполне можно понять с точки зрения элементарной человеческой логики. Ведь многие украинцы покупали легковушки украинской сборки, руководствуясь исключительно низкой ценой, поскольку новые иномарки были существенно дороже. А с введением 10-процентной пошлины на импортные машины, в соответствии с требованиями ВТО, у « Деу ланосов», «Шевроле авео», «Шевроле лачетти» появились достойные конкуренты, например, «Рено» турецкой сборки или «Митсубиси» японской сборки, которые по цене уравнялись с отечественными машинами. Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что выбор украинцев начал склоняться к более качественному импорту, цены на который упали на 10-15%. В пределах 15-18 тыс. у.е. уже летом можно было спокойно приобрести приличную иномарку. Все попытки наших автопроизводителей пролоббировать 25-процентную пошлину на импорт закончились полным фиаско. Казалось бы, сбылась мечта простого человека – за сравнительно небольшие деньги можно было купить легковушку своей мечты, да еще и качественную. Но тут в дело вмешался мировой экономический кризис, который сначала пошатнул экономику США и Европы, а потом ураганом пронесся по Украине, парализовав сначала строительный рынок, а потом и многие другие, включая продажу автомобилей. Вряд ли эксперты и банкиры ожидали стремительное падение гривны с 5 до 8 грн. за 1 у.е. Чтобы сохранить объемы продаж на прежнем уровне и побороться за клиента, многие автодилеры заявили о фиксированном курсе доллара при покупке автомобилей, на уровне 6 грн. за 1.у.е. и провели масштабную рекламную кампанию. Но, несмотря на усилия операторов рынка, спрос все равно планомерно снижался. В чем же дело? Оказалось, что больше половины продаж новых автомобилей давали банковские кредиты, которые финучреждения практически перестали выдавать уже с сентября месяца. И поэтому как курс не фиксируй, о каких сумасшедших скидках не заявляй, а у людей попросту нет денег, чтобы сразу выложить 15-25 тыс. у. е. за машину своей мечты. Но игрокам авторынка нужно же за счет чего-то существовать. Ведь не стоит забывать, что на складах скопились довольно существенные товарные запасы, которые импортеры успели завезти летом, когда курс доллара равнялся 4,6 грн. за 1 у.е. А деньги вложенные в товар, который завис на складах, – это потерянные деньги. Производители иномарок успели за это время выпустить с конвейера новые модели, которые тоже нужно как-то продавать. Сейчас в спину машинам, произведенным в 2008 году, дышат новинки. Казалось бы, логично было устроить распродажу иномарок, чтобы хотя бы выйти в ноль, как говорится, отбить вложенные деньги, но не тут-то было. Импортеры решили провести масштабные рекламные кампании, рассказав о скидках в 20%, а сами под шумок начали переводить цены на машины в доллары, чтобы не сильно пострадать от кризиса. И тут на поверхность всплыли интересные факты. Несмотря на разговоры о кризисе, у импортеров остался запас ценовой прочности, то есть, у них еще есть люфт, благодаря которому можно снижать цены и дальше. Ни для кого не секрет, что при продаже новой машины рентабельность составляет 30-50%, а то и больше, и чем дороже автомобиль, тем больший процент прибыли в него закладывается. Но автодилеры решили стоять насмерть. Единственный фактор, который они не учли, – это легковые автомобили, взятые в кредит, которые население начало в массовом порядке возвращать в банки. На рынке появились новые участники, готовые продать машину за 2/3, а иногда и за полцены, лишь бы погасить кредит. Уже сейчас на сайтах банков залоговые машины прошлого года продаются по «смешным» ценам. Например, на сайте банка «Финансы и кредит» в разделе продажа залогового имущества можно найти «Опель» с пробегом в 20 000 км всего за 10 тыс. у.е. Там же продается «Ленд Крузер» за 20 тыс. у.е. Другой вопрос, что с покупкой такого автомобиля могут возникнуть сложности: предыдущий хозяин может оспорить покупку в суде. Так что воспользоваться редкой услугой народ пока не спешит. Но, по словам банкиров, это только начало большого пути. Пик возврата «кредитных» иномарок еще не наступил: его следует ожидать весной. И тогда банкам выгоднее будет получить наличность, чем содержать на автостоянках «кладбища» конфискованных машин. Справедливости ради, стоит отметить, что автодилеры действительно снизили цены на авто прошлого года, но у них есть возможность продавать их еще дешевле. Вопрос только в том, когда наступит время «ч», когда компании будут вынуждены поставить минимальную наценку. Чтобы доказать, что цены на импорт до сих пор остаются завышенными, достаточно сравнить цены на «Тойоту королла» в американских и отечественных автосалонах. За океаном она стоит в районе 15 тыс. у.е., а у нас даже в базовой комплектации за нее нужно будет выложить 23-34 тыс. у.е. Даже при уплате всех налогов и пошлин с трудом верится, что «Тойоты» должны продаваться по таким ценам. Таким образом, рынок подошел к своему экстремуму, когда именно спрос регулирует цены. Фактически, машины сегодня продают по тем ценам, которые готовы заплатить покупатели. Компании, указавшие цены в гривнях, вряд ли будут еще больше снижать цены. Возможно, пересмотрят ценовую политику в сторону снижения продавцы, указавшие цены в долларах – по крайней мере, при явном доминировании предложения над платежеспособным спросом это было бы логично. Учитывая повышение акцизов на новые автомобили, сейчас наступил самый выгодный момент для покупки машины.