Госкомстат: Конкурс на рабочее место в Украине - 4,8

В августе в Украине на 10 рабочих мест претендовало 48 человек. В январе конкурс составлял 83 человека, сообщает Государственный комитет статистики. Количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, с начала 2010 года сократилось на 24% – до 416,1 тыс. человек (на 1 августа 2010 года – 413 тыс. человек, на 1 января 2010 года – 545,6 тыс. человек). На 1 сентября 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 87,4 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 65,4 тыс. человек, на 1 августа т.г. – 81,2 тыс. человек).