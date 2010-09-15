Крым переплатил за троллейбусы 100 млн грн

Правительство Крыма переплатило корпорации «Богдан» за 100 троллейбусов, закупленных на тендере на счет выделенной субвенции, 100 млн грн. Об этом заявил лидер партии «Русское единство» из Крыма Сергей Аксенов, информирует ua-tenders.com. «Провели тендер по закупке троллейбусов. Во-первых, непонятно, кому они нужны именно сейчас? Была ли такая острая необходимость закупки, когда все дорожает? Во-вторых, цена на эти троллейбусы не должна была быть такой высокой. В Европе кризис, и аналогичный европейский троллейбус стоит 150 тысяч евро или 1,6 миллионов гривен. А Совмин АР Крым купил троллейбусы за 2,6 миллионов гривен, что не соответствует сегодняшнему рынку», - сказал Аксенов. Он считает, что эти деньги из Киева надо было пустить на социальные проекты. «Проблем у нас много, а правительство тратит деньги на ремонты зданий и покупку новой техники. А ведь эти деньги выделены из Стабфонда, который, в принципе, создан на случай ЧП», - подчеркнул лидер партии.