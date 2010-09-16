ICQ расстается с Яндексом

Российская система интернет-поиска «Яндекс» и сервис мгновенных сообщений ICQ прекращают сотрудничество. Об этом сообщают «Вести». В 2008 году «Яндекс» и ICQ заключили двухлетний договор о сотрудничестве. В рамках договора выпущена совместная версия ICQ с услугами поиска «Яндекса». Эту версию «Яндекс» продвигал на своих страницах. «ICQ решил не продлевать контракт из-за смены собственника», - сказано в сообщении. В июле инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST), совладельцем которого является Алишер Усманов, закрыл сделку с AOL по покупке ICQ за $187,5 млн. Пресс-секретарь «Яндекса» Очир Манджиков подтвердил, что компания не намерена продлевать сотрудничество с ICQ.