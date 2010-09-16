Отопительный сезон–2011 в Украине может оказаться под угрозой срыва

Дмитрий Фирташ решил не продавать весь газ «РосУкрЭнерго» в Украине. Его компания Emfesz намерена до конца следующего года построить в Венгрии первую очередь электростанции, газ для которой будет поставляться из украинского хранилища. Таким образом, Фирташ сможет заработать на $3 млрд больше, чем от продажи газа в Украине. У «Нафтогаза» в этом случае возникнут проблемы с прохождением отопительного сезона, уверены эксперты. По информации источника «Коммерсанта» в окружении Фирташа, предприниматель рассчитывает до конца 2011 года построить первый блок газовой электростанции в венгерском городе Нийртасс мощностью 800 МВт и стоимостью $1,1 млрд. Общая мощность электростанции составит 1400 МВт, а стоимость строительства – $2,09 млрд. «Газ мы планируем поставлять из Украины, из подземного газохранилища в Богородчанах, где хранится топливо «РосУкрЭнерго»,– сообщил собеседник Ъ. Он пояснил, что строительство будет вести компания Emfesz, оперативный контроль над которой венгерские власти должны вернуть Фирташу уже до конца сентября. В «РосУкрЭнерго» от комментариев отказались. Планы Emfesz невыгодны Минтопэнерго, предложившему РУЭ продать 12,1 млрд кубометров газа, которые компания должна получить по решению Стокгольмского арбитража, на внутреннем рынке. В министерстве рассчитывали, что РУЭ согласится на предложение, так как не имеет возможности экспортировать газ в Польшу и Венгрию. Если это произойдет, то, по оценкам экспертов, RUE получит от операции лишь $830 млн – почти втрое меньше, чем в случае экспорта. Вчера председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин сообщил, что договоренности с РУЭ пока нет, и общение с компанией происходит через суд. Глава Минтопэнерго Юрий Бойко добавил, что монополия предоставила суду, который должен утвердить решение Стокгольмского арбитража в Украине, дополнительные «аргументы в свою пользу». «Скорее всего, Минтопэнерго специально затягивает судебное разбирательство, чтобы вынудить господина Фирташа оставить газ РУЭ в Украине, а не экспортировать его в Венгрию»,– считает член Комитета Верховной Рады по ТЭК Александр Гудыма. По его мнению, в этом случае у Украины могут возникнуть проблемы с прохождением отопительного сезона в 2011 году. «Эти объемы придется докупать у «Газпрома», чтобы поставить их на внутренний рынок. Конечно, это невыгодно «Нафтогазу», особенно с учетом того, что в следующем году цены на газ должны вырасти»,– отмечает он. В связи с ростом цен на газ в мире, по данным Минтопэнерго, в 2011 году его стоимость для Украины предположительно вырастет на 15-20%.