Госкомстат: Пассажиров возят меньше, грузов - все больше

В Украине за восемь месяцев на 8% сократились пассажироперевозки и на 11% выросли перевозки грузов. Об этом сообщает Госкомстат. Согласно сообщению, в январе-августе услугами пассажирского транспорта воспользовались 4,5 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 87,6 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 7,7% и на 1,9% меньше от объемов января-сентября 2009 г. В частности, железнодорожным транспортом за январь-август 2010 г. отправлено 290,1 млн. пассажиров (с учетом перевозок Киевской городской электричкой), что на 0,4% меньше, чем за январь-август 2009 г. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 2,2%, Львовской - на 1,5%, Юго-Западной, Южной и Приднепровской - на 0,5%. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 2,1%. По данным комитета, услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 2,47 млрд. пассажиров, что на 8,1% меньше, чем за январь-август 2009 г. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 8,2%. В то же время, авиационным транспортом перевезено 4,0 млн. пассажиров, что на 14,5% больше, чем за январь-август 2009 г. Кроме того, за январь-август 2010 г. городским электротранспортом перевезено 1,7 млрд. пассажиров, что на 8,3% меньше по сравнению с январем-августом 2009г. За тот же период предприятия транспорта перевезли 484 млн. т грузов, что на 11,2% больше, чем за январь-август 2009 г. Согласно сообщению, грузооборот вырос на 9,4% и составил 258,2 млрд. ткм. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 13,7%. Увеличение грузооборота состоялось также на речном транспорте (на 66,4%), автомобильном (на 16%), авиационном (на 10,8%), трубопроводном (на 1%). Грузооборот на морском транспорте уменьшился на 2,9%.