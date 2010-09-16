РФ нашла еще одного партнера для «Южного потока»

Россия и Республика Сербская (Босния и Герцеговина) подписали Совместное заявление о сотрудничестве по проекту «Южный поток». Документ подписали министр энергетики России Сергей Шматко и председатель Правительства Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, сообщает УНИАН. В документе говорится о заинтересованности сторон в развитии сотрудничества по изучению возможности обеспечения Республики Сербской поставками газа в рамках реализации проекта строительства газопровода «Южный поток». «Чем больше будет предложений газа в Европе, тем более рыночной будет цена. Мы уверены в том, что в интересах Европы создать все возможные условия для скорейшей реализации проекта «Южный поток», для того чтобы обеспечить европейскому потребителю настоящую диверсификацию, настоящую возможность выбора», - сказал Шматко по итогам встречи. В свою очередь Додик сообщил, что в Республике Сербской (БиГ) высоко оценивают российский потенциал в реализации этого проекта. «Мы хотели бы в нем участвовать. Мы совершенно уверены, что проекту «Южный поток» нет альтернативы», - сказал председатель Правительства Республики Сербской (БиГ). Отметим, бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер отметил, что целью строительства газопровода «Южный поток», который экономически себя никогда не оправдает, является давление на Украину.