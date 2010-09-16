Прокуратура Крыма возместила 40 млн. задолженности по зарплате

40 млн. грн. задолженности по заработной плате возмещено жителям Крыма усилиями прокуратуры с начала года. Большая часть суммы - 37,4 млн. грн. - погашена в ходе проведения прокурорских проверок, сказано в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры. Возбуждено 40 уголовных дел по выявленным во время проверок фактам безосновательной невыплаты зарплаты, выплаты ее «в конвертах», присвоения должностными лицами предназначенных для работников денежных средств. 32 дела расследованы и направлены в суд. Всего в текущем году крымские суды удовлетворили 403 исковых заявления прокуратуры в интересах жителей автономии о взыскании 1,6 млн. грн. задолженности по зарплате.