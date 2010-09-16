Внешний долг Украины достиг 104,549 млрд долларов

Валовой внешний долг Украины за II квартал этого года увеличился $1,714 млрд. (1,7%) и на 1 июля 2010 года составил $104,549 млрд. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины. По данным Нацбанка, долг сектора государственного управления за указанный период увеличился на 10% - до $19,358 млрд., долг сектора органов денежно-кредитного регулирования сократился на 3% - до $5,855 млн. Долг банковского сектора Украины уменьшился на 4% - до $28,237 млрд. Главным факторам такого сокращения стало уменьшение долгосрочных обязательств банков. Краткосрочный долг банков в целом составил $4,7 млрд. и сравнительно с началом года существенно не изменился. Внешний долг других секторов экономики вырос на 3% - до $45,965 млрд.