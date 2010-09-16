Украина использовала кредит на ЖКХ только на 5%

Из выделенного Украине в 2008 году Всемирным банком кредита в размере $140 млн на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства на данный момент освоено лишь 5%. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил заместитель министра по вопросам ЖКХ Виталий Шаповеленко на немецко-украинском форуме по вопросам энергетики, передает «Зеркало недели». По его словам, оставшиеся 95% средств остались нетронутыми и готовы к освоению. Напомним, Всемирный банк в 2008 году выделил Украине кредит в размере 140 миллионов долларов в рамках реализации проекта «Развитие городской инфраструктуры». Предполагалось, что около 622 миллионов долларов пойдут на реформу ЖКХ в Одессе, Донецке, Чернигове и Ивано-Франковске, оставшиеся средства должны были разделить между 30 небольшими городами.