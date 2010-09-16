Цены на золото достигли нового исторического максимума

1277 долларов за тройскую унцию (около 31 грамма) - таков новый исторический рекорд, установленный в четверг мировыми ценами на золото. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Инвесторы активно скупают золото, чтобы защитить свои средства от падения курса доллара. Последние шесть месяцев цены на золото постоянно растут, причем за прошлую неделю они поднялись сразу почти на 30 долларов за унцию. Если проследить историю последних 10 лет, то благородный метал «потяжелел» в долларовом отношении почти в четыре раза. Кроме того, в ЮАР, одном из ведущих экспортеров золота на планете, растет себестоимость его добычи - шахты становятся все глубже, быстро повышаются тарифы на электроэнергию, которой немало требуется для работы подъемников и вентиляции.