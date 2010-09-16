Украина и Казахстан вскоре выйдут на докризисный уровень товарооборота

В течение следующего года Украина и Казахстан смогут выйти на докризисный уровень товарооборота. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, сообщили «Главреду» в его пресс-службе. «Казахский рынок - это выгодный рынок сбыта продукции украинских предприятий. К тому же, казахская сторона заинтересована в украинской продукции», - сказал Клюев. Он также добавил, что после украинско-казахского бизнес-форума только за сутки было заключено 10 контрактов на сумму 110 млн дол. Клюев выразил сожаление, что в последние пять лет фактически не было тесного сотрудничества между Украиной и Казахстаном - межгосударственная комиссия по вопросам экономического сотрудничества не собиралась последние два года. По его словам, Украина предложила Казахстану свою продукцию авиастроения, а именно самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-74. «Со стороны Казахстана есть большая заинтересованность. Поэтому, думаю, мы будем продавать их в Казахстан, организуем сервисное обслуживание», - заявил Клюев. «Мы также договорились сотрудничать в железнодорожной сфере, а именно унифицировать тарифы, чтобы казахским товаропроизводителям было выгодно осуществлять транзит через Украину», - сказал он. Кроме этого, страны договорились о сотрудничестве в атомной энергетике.