Реклама, посвященная Украине к Евро-2012, «съест» $3 млн

Рекламная кампания, посвященная Украине в преддверии Евро-2012, может стоить три миллиона долларов. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, пребывая с рабочей поездкой в Донецке, сообщили «Главреду» в пресс-службе Партии регионов. По словам Колесникова, мировая рекламная кампания по Евро начнется в октябре. «Основная кампания начнется весной. Бюджет будет небольшой. Обычно такие промоакции стоят около трех млн долларов», - заявил Колесников. «Большую работу проделает УЕФА. Мы показываем страну, а УЕФА уделяет внимание турниру», - добавил он и заявил, что ролики, посвященные Украине, снимают украинские и зарубежные специалисты.