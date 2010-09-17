Тигипко рассказал о пенсионной реформе

Второй уровень пенсионной реформы Украины начнется в 2012 году. С этого года все работающие украинцы по достижении 35-летнего возраста будут отчислять 2% своих годовых доходов в накопительный фонд. По примерным оценкам, это 3,6 млрд. гривен, сообщил вчера вице-премьер по экономическим вопросам Сергей Тигипко. Как пишет «Коммерсант-Украина», реформа коснется 41% плательщиков пенсионных взносов, которым в 2012 году будет больше 35 лет. Остальных работающих граждан реформа коснется по мере их взросления. Стартовая ставка отчислений планируется на уровне 2% от ежемесячного дохода с постепенным увеличением до 7% к 2017 году. Глава Пенсионного фонда Борис Зайчук вчера попросил правительство предусмотреть компенсационные источники. По словам Тигипко, сокращение дефицита фонда будет происходить за счет легализации зарплат и рынка занятости, увеличения пенсионного стажа, дифференцированного подхода к налогообложению доходов и стимулирования продолжения трудовой деятельности граждан по достижению ими пенсионного возраста.