США передаст Таджикистану $7 млн на борьбу с терроризмом

США продолжили оказание Таджикистану поддержки, направленной на повышение эффективности работы силовых структур в сфере противодействия наркотрафику из Афганистана, международному терроризму и другим внешним угрозам. Для этих целей Соединенные Штаты выделяют Душанбе дополнительный пакет помощи в размере 7 млн долларов, сообщает ИТАР-ТАСС. Соответствующий документ, дополняющий ранее заключенное соглашение о сотрудничестве в области безопасности, подписали глава МИД Таджикистана Хамрахон Зарифи и посол США в Душанбе Кен Гросс, сообщили в департаменте информации внешнеполитического ведомства республики. Ранее на этой неделе американская дипмиссия передала таджикским пограничникам 22 внедорожника на сумму свыше 300 тыс. долларов. Машины предполагается использовать для более эффективного патрулирования труднодоступных участков границы с Афганистаном. По информации посольства США, начиная с 1992 года Вашингтон вложил в реализацию различных программ в Таджикистане, прежде всего, в сфере безопасности, свыше 900 млн долларов.