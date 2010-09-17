Кабмин решил потратить 450 тыс. евро из спецфонда на консульство Грузии

Кабмин разрешил расходовать 450 тыс. евро на строительство консульского отдела посольства Грузии в Украине. Об этом говорится в постановлении правительства №847 от 15 сентября, опубликованном на сайте КМУ. Согласно документу, сумма будет выделена из остатков спецфонда бюджета по программе «Расширение сети собственности Украины за границей для потребностей дипломатических учреждений». Кроме завершения строительства консульства, из этой же суммы будут оплачены банковские услуги за проведение финансовых операций со средствами спецфонда. Правительство также постановило внести соответствующие изменения в Государственный бюджет Украины на 2010 год.