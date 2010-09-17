Кабмин: Через 2 года бюджетникам повысят зарплату аж в 1,5 раза

К 2012 году зарплаты работникам бюджетной сферы будут повышены в 1,5 раза. Правда, при условии, что в Украине будет принят Налоговый кодекс. Об этом на заседании Кабинета Министров заявил премьер-министр Николай Азаров, сообщает УНИАН. Премьер отметил, что проект Налогового кодекса базируется на таких принципах, как упрощение налоговой системы, уменьшение фискальной нагрузки на налогоплательщиков, стимулирование модернизации основных фондов, инновационное и инвестиционное развитие и тому подобное. «За счет налоговой реформы мы рассчитываем в течение последующих двух лет в 1,5 раза увеличить заработную плату бюджетникам», - сказал Азаров. Отметим, сегодня, 17 сентября, проходит специальное заседание Кабинета Министров на котором обсуждается проект Налогового кодекса. На это заседание премьер-министр Николай Азаров ранее приглашал представителей Администрации Президента, профильных комитетов Верховной Рады, ассоциаций участников рынка и оппозиции.