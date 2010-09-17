США посчитали бедных американцев: каждый седьмой - нищий

Каждый седьмой американец влачит существование, официально признаваемое нищенским. Согласно новому докладу Бюро переписи США, по состоянию на 2009 г общее число бедняков в стране составляло 43,6 млн человек, т.е. около 14,3% населения. Как отмечает ИТАР-ТАСС, годом ранее эти показатели были существенно ниже - 39,8 млн человек и 13,2%. В ухудшении ситуации виноват острый финансово-экономический кризис, от последствий которого страна никак не может оправиться. Прежде всего это уровень безработицы, который официально колеблется у отметки 10%, а неофициально чуть ли не вдвое выше. В 2009 г официальным «уровнем бедности» в США признавался годовой доход в размере 21 тыс 954 долларов на семью из четырех человек. С будущего года власти США планируют скорректировать систему оценки благосостояния семей с тем, чтобы учесть, в частности, растущие расходы на медицинское обслуживание, транспорт и уход за детьми. Соответственно общая оценка масштабов нищеты в стране должна возрасти.