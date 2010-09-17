Азаров обещает до 1 октября в 10 раз сократить долги по НДС

До 1 октября задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость будет сокращена до 3 млрд грн. Об этом на заседании Кабинета Министров Украины заявил премьер-министр Николай Азаров, пишет УНИАН. «Задолженность по НДС, которую наше правительство приняло на себя, была больше 35 млрд грн. 1 октября мы сведем эту задолженность до 3 млрд грн», - сказал Азаров. Он отметил, что задолженность будет сокращена в 10 раз. «Это достижение», - подчеркнул премьер. Напомним, 10 сентября заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова заявила, что правительство Украины обсуждает с бизнесом возможность еще одного выпуска облигаций в счет оформления задолженности государства по налогу на добавленную стоимость.