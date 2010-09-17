В следующем году Украина будет получать газ по 250 долл.

Цена на российский газ для Украины в четвертом квартале 2010 года составит 250 долларов за тысячу кубометров. При этом в 2011 году она останется в среднем на том же уровне. Такое заявление в рамках инвестфорума в Сочи сделал заместитель председателя «Газпрома» Валерий Голубев, сообщает УНИАН. Для сравнения, стоимость российского топлива для Беларуси в 2011 году будет такой же - около 250 долларов за тысячу кубометров в зависимости от колебаний цены на нефть. При этом, по сравнению с ожидаемой средней ценой в 2010 году (186 долларов), цены на газ для Минска вырастут на 35 процентов. Напомним, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, Украина будет настаивать на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией. В то же время президент Российского газового общества Валерий Язев заявил, что Россия не рассматривает возможность изменения формулы цены на газ. Нет никаких переговоров и быть не может», - заявил он.