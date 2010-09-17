«Укрзалізниця» похвасталась супер-скорыми поездами

«Укрзализныця» ввела пассажирские поезда со скоростью движения 140 км/час на 1270 километрах пути. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Михаил Костюк, передает УНИАН. По словам Костюка, запуск поездов стал возможным благодаря постоянному совершенствованию технического состояния железнодорожных путей Украины. Костюк отметил, что в последние годы, особенно начиная с 2000 года, техническое состояние железнодорожных путей Украины значительно изменилось. Протяженность главных колей на железобетонных шпалах увеличилась на 4650 км и составляет 24160 км, или 82% от развернутой длины против 64,4% в 2000 году. В то же время на таких железных дорогах, как Южная, Юго-Западная и Приднепровская, этот показатель составляет 90%. Протяженность бесстыковой колеи увеличилась на 3400 км и составляет 71% от развернутой длины, а на Южной и Юго-Западной железных дорогах – свыше 90%. Важным достижением, как отметил генеральный директор «Укрзализныци», стало введение пассажирских поездов со скоростью 140 км/час. На сегодня такая скорость действует на 1270 км. Повышена скорость движения пассажирских поездов на 6240 км.