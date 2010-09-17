В МВФ считают, что украинская экономика уже восстановилась

Экономика Украины уже восстановилась, однако не стоит останавливаться на достигнутом. Об этом в ходе международного финансового форума, проходящего сегодня , 17 сентября, в Киеве, заявил руководитель представительства МВФ в Украине Макс Альер, пишет УНИАН. В то же время в МВФ назвали несколько приоритетных направлений, которые будут содействовать улучшению экономической ситуации. Среди них снижение бюджетного дефицита, а также снижение уровня соотношения государственного долга и ВВП. По информации МВФ, этот показатель в 2008 году был на уровне 20%, в 2009-м – 32-34%, и ожидается, что в 2010-м он составит 40-41%. «Это не большой долг, но уже и не такой, как был», - сказал Альер. Среди факторов улучшения экономической ситуации он назвал восстановление и развитие банковского сектора, в частности его кредитной составляющей, а также монетарную политику и валютный курс.