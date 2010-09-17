Кабмину придется еще поработать над Налоговым кодексом - Тигипко

До понедельника над Налоговым кодексом еще придется поработать. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, пишет УНИАН. «В понедельник мы внесем Налоговый кодекс в Верховную Раду. Я считаю, что чем лучше мы поработаем, тем легче будет депутатам вносить соответствующие изменения, соответствующие коррективы. У нас еще есть некоторые вопросы, которые нам нужно доработать», - сказал Тигипко. Он отметил, что эти вопросы не являются противоречивыми. В частности, проектом Налогового кодекса, по словам Тигипко, устанавливается новая категория предприятий – малые предприятия, которые имеют объем реализации 3 млн грн и которые должны стать альтернативой предприятиям, работающим по упрощенной системе. Тигипко также отметил, что члены правительства еще в понедельник будут обсуждать проект Налогового кодекса. Кроме того, вице-премьер сообщил, что правительство получило предложения к проекту Налогового кодекса от инвесторов и, в частности, иностранных, которые планирует учесть при принятии окончательной редакции кодекса. «То есть, еще есть над чем работать. Я могу сказать, что все уже отмечали, что стало намного лучше, и это уже определенный шаг. Убежден, что за эти два дня, имея такие конкретные позиции, мы еще улучшим ситуацию», - отметил Тигипко. Напомним, 7 сентября Верховная Рада Украины отменила свои предыдущие постановления, которыми Налоговый кодекс был принят за основу, а также постановление о всенародном обсуждении кодекса. В то же время, присутствующая на сегодняшнем заседании Кабмина народный депутат от БЮТ Наталья Королевская отметила, что она не получила ни одного документа. «Мы понимаем, что сегодня кодекса нет, и сегодня идет дискуссия ни о чем», - отметила она.