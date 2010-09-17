Туск доволен предварительными договоренностями с «Газпромом»

Глава польского правительства Дональд Туск заявляет, что новое газовое соглашение с главным поставщиком природного газа – российским «Газпромом» - отвечает польским интересам. Об этом он заявил в эфире Polskie Radio, передает УНИАН. Туск сказал, что главным приоритетом в газовых переговорах с Россией было налаживание стабильных газовых поставок в Польше и транзита российского газа по Ямальскому газопроводу. «Форма этого договора приводит к тому, что «Северный поток» перестает быть опасным с нашей точки зрения, поскольку не станет газопроводом, который исключит из использования Ямальский газопровод», - сказал глава правительства. Он также отметил, что замечания Европейской комиссии к утвержденному еще в феврале, но до сих пор не подписанному газовому соглашению с Россией, будут учтены в окончательном документе. «Главной задачей для польского правительства являются не идеологические войны с каким-либо государством, а обеспечение польских домов постоянным снабжением газа на долгие годы по ценам, сопоставимым с другими подобными контрактами», - сказал он. Напомним, завтра, 18 сентября, в Москве состоятся первые газовые переговоры польской и российской власти при участии представителей Европейской комиссии, на которых стороны планируют согласовать содержание утвержденного в феврале договора, который не отвечает европейскому законодательству. В частности, речь идет о пунктах соглашения, которыми предоставляется эксклюзивное право «Газпрому» пользоваться польской частью Ямальского газопровода до 2047 года.