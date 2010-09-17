Следователя макеевской ГНИ приговорили к пяти годам за фальсификацию дела

Снежнянский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы c отсрочкой приговора на три года следователя отдела налоговой милиции макеевской ГНИ, который сфальсифицировал уголовное дело, пишет газета «Донбасс». В уголовном деле речь о незаконном сбыте товаров, изготовленных из некачественного сырья, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей и привело к отравлению и другим тяжелым последствиям. «Фальсификация раскрылась при проверке судом, как выполняется его же решение о передаче осужденной Т. на поруки коллективу одного из предприятий города. Выяснилось, что уже года три, как оно ликвидировано по решению Донецкого хозяйственного суда. «Поруки» оригинальнейшим способом оказались фикцией. Прокуратура города занялась проверкой того, что произошло, и столкнулась с полной фальсификацией следователем уголовного дела по факту сбыта подакцизных товаров», - рассказал старший следователь снежнянской прокуратуры Дмитрий Ветров. Следователь К., изучив материалы об отравлении покупателя водкой, пришел к выводу, что предприниматель не имел умысла на торговлю «паленкой»: он получал водку с оптовой базы, имел сертификат качества, все необходимые документы, переданные фирмой-изготовителем и поставщиками. Дело в отношении торговца рассыпалось. При этом следователь с целью улучшения показателей в работе решил полностью сфальсифицировать уголовное дело. Он нашел женщину, которая за определенное вознаграждение согласилась выступить в качестве обвиняемой, видимо, прельстившись деньгами и обещанием, что серьезных последствий дело иметь не будет. Она подписала все документы, которые налоговый милиционер «нарисовал», не выходя из своего кабинета.