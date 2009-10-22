Повышение соцстандартов – вещь рискованная

Но кроме позитивной составляющей этого решения – роста реальных доходов населения, - возникают и определенные угрозы для экономики страны. О них в пресс-центре «Главреда» рассказали: член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины, экономисти руководитель программы социальной экономики Международного центра перспективных исследований«Я считаю, что этим голосованием наша Верховная Рада показала, что она тривиальный политический шулер. В государстве денег на повышение социальных стандартов сегодня не просто нет - невозможно даже понять, когда можно будет заработать эти деньги в условиях нынешней политики.Верховная Рада вместо того, чтобы принять целый ряд законов по улучшению условий ведения бизнеса, вместо того, чтобы совершенствовать регуляторное пространство, условия работы рядовых людей и бизнесменов, - прибегает к принятию закона, который, я подчеркиваю, никак материально не обоснован.У нас никогда такого не было, даже в самых жестких условиях, чтобы радикально снижались все номинальные показатели. Я хочу обратить внимание на то, что у нас радикально, на десятки процентов, сократились, в первую очередь, монетарные показатели: количество денег в обращении. Упали даже объемы гривневой наличности, которая находится за пределами банковской системы. У нас радикально сократились депозиты предприятий. Это значит, что предприятия проедают накопленные депозиты, и тенденций к стабилизации этих депозитов пока нет.То же можно сказать о депозитах физических лиц: деньги идут и идут за пределы банковской системы. Понятно, что часть этих денег люди использовали на покупку наличной валюты. Но, учитывая ужасное падение объемов производства, совершенно ясно, что люди и система в целом в основном просто проедают те деньги, которые снимают с депозитов. В таких условиях брать обязательства, давать обещания народу, что будут радикально повышены заработные платы в целом по государству, выглядит, подчеркиваю, обычным политическим шулерством.Какая будет экономическая динамика, если будет реализовываться данный закон, никто не может сказать. Я не исключаю того, что мы вернемся, если не к 1993 году, когда цены выросли в сто раз, так к 1995 году».«Принятый Верховной Радой закон как раз не предусматривает повышения социальных стандартов. Он предусматривает повышение заработной платы. Заработная плата повышается для того, чтобы можно было купить больше товаров и благ. Но повышение заработной платы должно сопровождаться аналогичным повышением производительности труда, предложения товаров и услуг на рынке.Таким образом, повышение заработной платы не является повышением социальных стандартов, если при этом нет товарного наполнения рынка. Повышение социальных стандартов - это когда за одни и те же деньги можно получить больше социальных и материальных благ. Для этого нужно увеличить выпуск продукции или импорт продукции. Импорт продукции увеличить невозможно из-за того, что платежный и торговый баланс у нас не позволяют этого сделать. Значит, нужно повысить производство изнутри.Есть ли резервы повышения? На сегодняшний день украинская земля может кормить 350 миллионов человек из расчета 150 долларов на человека в месяц. А мы не можем прокормить 46 миллионов. На сегодняшний день мы импортируем продукты питания. Это яркий пример того, что у нас есть резервы для повышения производства товаров и услуг. И только повышение или превышение массы товаров и услуг над спросом позволяет поднимать заработную плату. Но не такими темпами. Темпы повышения заработной платы должны быть ниже темпов повышения производительности труда».«Можно поднять минимальную зарплату не на двести, а на две тысячи гривен. Тогда будут социальные стандарты обеспечены. Но на неделю. Потому что цена - это сто процентов заработная плата. Заработная плата, выплаченная вчера, сегодня и завтра, составляет цену. Поэтому, если повысить не на двести, а на пятьсот, на тысячу, на две тысячи гривен, что будет в экономике? Во-первых, если не будет соответствующего увеличения товарного предложения, цены пойдут вверх. Во-вторых, в бюджете не будет таких средств, чтобы их выплатить.Что будет с предприятиями? Предприятия должны будут либо задерживать заработную плату, либо увольнять часть людей. Иначе это предприятие обанкротится или перейдет в теневую схему. Я говорю «или», но логические будут все четыре элемента.Я, как экономист, скажу, что теневая экономика, если это касается производства товаров и услуг, не запрещенных законодательством, - это способ поддержания экономики на плаву. Потому что все те средства, которые зарабатываются в теневой экономике, потом идут в легальный сектор, они его питают. Это же счастье, что люди не берут вилы в руки, а занимаются в тени бизнесом. Я это говорю не как политик, а как экономист. Это счастье, что наши работящие люди, если не удается работать легально, работают нелегально».«Нельзя принимать политические решения согласно ситуации, в данном случае предвыборной».«Для того, чтобы понять последствия принятия нового Закона о повышении социальных стандартов, мы должны, во-первых, осознать, что именно произошло. Были увеличены два основных показателя, это – прожиточный минимуму и минимальная заработная плата.Что это означает? Это значит, во-первых, что вырастет нагрузка на государственный бюджет, потому что, исходя из величины минимальной заработной платы, рассчитывается тарифная сетка для всех работников бюджетной сферы, а по величине прожиточного минимума определяется объем государственных социальных дотаций. Также возрастет нагрузка на бизнес, потому что такие показатели, как минимальная заработная плата и прожиточный минимум определяют объем отчислений из заработной платы, в частности, в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования от несчастных случаев.По расчетам Министерства финансов, уже в этом году для выполнения новых норм закона понадобится дополнительно 8 миллиардов гривен, а в следующем году 71 миллиард гривен. Это при том, что, скажем, расходная часть бюджета 2009 года составляет 274 миллиарда гривен. То есть выходит, что ежемесячные расчетные расходы будут составлять 23 миллиарда гривен.В последних два месяца 2009 года, с которых начинается действие нового закона и новых социальных стандартов, понадобится еще дополнительно по 4 миллиарда гривен. То есть в месячном расчете бюджетные расходы вырастут на 17% уже в этом году, начиная со следующего месяца.Реальность такова, что фактически бюджет не выполняется уже сейчас. Конечно, это не касается социально защищенных статей, таких как зарплаты, пенсии, социальная помощь, но практика такова, что они фактически финансируются за счет других, менее политически ощутимых и менее заметных для общества расходов. Расходов на армию, на образование, на науку. Другим источником может быть невозвращение НДС экспортерам, сокращение расходов на содержание и функционирование государственных учреждений и тому подобное.В действительности, решение очень опасно, потому что сразу возникает очень много рисков. Риск недофинансирования расходов бюджета, которые непосредственно не связаны с выполнением социальных обязательств государства. Также риск роста инфляционного и девальвационного давления на национальную валюту, что может привести к росту цен и к дальнейшему обесцениванию гривни.Возможен риск перегруженияэкономики из-за каких-то внешних заимствований или риск неэффективной приватизации, ведь правительство будет пытаться откуда-то аккумулировать средства для того, чтобы обеспечить выплату этих повышенных социальных стандартов. Кроме того, очень существенный риск последующей тенизации экономики. Потому что непосредственно растет давление на бизнес из-за увеличения социальных стандартов, а также вырастет нагрузка на него из-за попытки правительства повысить налоговые поступления в бюджет, чтобы таким образом обеспечить определенный баланс расходов и трат.Но также стоит отметить, что могут быть определенные позитивные итоги этого решения. Их, конечно, меньше, но все-таки они есть. К ним стоит отнести, во-первых, реальный рост доходов населения. Конечно, потом он может быть нивелирован инфляцией и девальвацией гривни, но это произойдет не сразу. И фактически можно говорить об определенном периоде, когда доходы значительной части населения все-таки вырастут.Другим позитивным следствием можно считать инъекцию значительного объема средств в экономику. Такие существенные вливания средств в экономику могут привести к росту спроса, а это, в свою очередь, повлияет на скорейшее восстановление экономики за счет увеличения объемов потребления».