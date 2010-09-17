С октября повысят помощь по уходу за ребенком - до 907 грн.

С октября в Украине помощь по уходу за ребенком до трехлетнего возраста будет составлять 907 грн. Об этом сообщает пресс-служба Минсемьи со ссылкой на данные Министерства труда и социальной политики о месячном размере социальных выплат семьям с детьми и малообеспеченным семьям за 2009-2010 годы. Сумма 907 грн. – это разница между 100% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 130 грн. Помощь в связи с беременностью и родами незастрахованным лицам (размер помощи равняется 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица из расчета на месяц) с октября текущего года будет составлять 226 грн. 75 коп.