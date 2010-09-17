МВФ: Украина перемещается в «зону желтого цвета»

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение государственного долга с 32-33% валового внутреннего продукта в 2009 году до 40-41% ВВП в 2010 году. Об этом в Киеве в ходе международного форума по вопросам финансовой стабильности сообщил глава представительства МВФ в Украине Макс Альер, информируют Українські новини. «К концу этого года мы прогнозируем где-то 40-41%. Это не так много, но и не мало, поэтому вы перемещаетесь, так сказать, в «зону желтого цвета» и поэтому необходимо обеспечить какую-то стабильность этого перехода от 20% до 40%», - сказал он, отметив, что в 2008 году госдолг по отношению к ВВП составлял около 20%. Альер добавил, что в 2009 году дефицит Госбюджета составлял 8,7% ВВП, из них 6,2% - собственно Госбюджета, не включая затраты на определенные целевые фонды, а остальные 2,5% - дефицит Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». «Мы предусмотрели в нашей программе, что на этот год необходимо до 6,5% уменьшить этот долг и это будет 5,5% госдолга и 1% по «Нафтогазу». На 2011 год цель 3,5% (дефицит Госбюджета) и баланс по «Нафтогазу», - уточнил он. По словам главы представительства, реализация такой стратегии по госфинансированию позволит стабилизировать госдолг и реализовать программу стабилизации финансового сектора страны.