Следствие по делу РУЭ подходит к концу - Хорошковский

Глава СБУ Валерий Хорошковский утверждает, что в ближайшее время дело по газу «РосУкрЭнерго» будет передано в суд. Об этом он заявил на брифинге в пятницу. «Следствие уже подходит к концу, и я думаю, не менее чем за месяц-полтора оно будет передано в суд, после чего адвокаты смогут ознакомиться с материалами дела», - сказал Хорошковский. Глава Службы безопасности рассказал, что в материалах делах есть секретные документы. На уточняющий вопрос, какие это документы, он ответил, что не имеет права разглашать какую бы то ни было информацию по этому поводу. Вместе с тем, по словам Хорошковского, адвокаты по делу не хотят получать разрешение на ознакомление с этими документами, сообщает «Украинская правда». «Лично я считаю, что это делается с целью затянуть дело», - заявил глава СБУ.