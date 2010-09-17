Минфин нашел нарушения в бюджете Львова

Исполнительный комитет Львовского городского совета сегодня рассматривал решение «О результатах ревизии исполнения городского бюджета г. Львова за 2008-2009 годы и 5 месяцев 2010 года». Об этом сообщает ЗИК. Как отметил директор департамента финансовой политики Львовского горсовета Олег Ищук, проходила комплексная ревизия Министерства финансов. 30 человек в течение 2 месяцев ревизовали бюджет города Львова за 2008-2009 годы и 5 месяцев 2010 года. Выявлено нарушений на 250 тыс. грн. К тому же обнаружено на 500 тыс. грн нарушений в управлении капитального строительства. Но это, по словам Ищука, «технические недочеты». В целом краж и злоупотреблений не выявлено.