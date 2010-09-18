Немцы и швейцарцы инвестируют в Харьковскую область 185 млн евро

Группа немецких и швейцарских компаний инвестирует в Харьковскую область 185 миллионов евро. Как передает УКРИНФОРМ, об этом сегодня во время Международного инвестиционного форума сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Юрий Сапронов. По его словам, в рамках форума, в котором приняли участие около 30 иностранных компаний, было подписано ряд договоров о намерениях. «К примеру, нами заинтересовался пул компаний Германии и Швейцарии, которые готовы вложить 185 миллионов евро в строительство промышленного предприятия в одном из районов области», - рассказал Сапронов. Где именно планируется строительство и какого профиля будет это предприятие, заместитель губернатора сказать пока не может, так как в договоре о намерениях строго оговорена конфиденциальность инвестора до начала реализации проекта. По результатам выставки было подписано еще 8 договоров о сотрудничестве. Четыре касались агропромышленного комплекса и четыре - переработки сельскохозяйственной продукции.