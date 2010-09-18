На прошлой неделе в США обанкротились еще шесть банков, сообщает K2Kapital. Банк Community & Southern в штате Джорджия в США получил вклады на $800 млн при приобретении трех из шести обанкротившихся на прошлой неделе банков страны. С начала года число финансовых учреждений США, потерпевших крах, достигло 125. Банки в Джорджии, Нью-Джерси, Огайо и Висконсине закрыты регуляторами, согласно заявлениям, размещенным в пятницу на сайте Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). Банкроства на прошлой неделе стоили фонду FDIC $347,6 млн. «Вклады по-прежнему будут застрахованы FDIC, и клиентам не нужно менять договора с банками, чтобы сохранить текущее страховое покрытие вкладов», - сообщила FDIC, передает Bloomberg. Банкротства банков происходят в этом году меньшими темпами, чем в прошлом. В 2009 году регуляторы закрыли 140 банков. Список проблемных банков FDIC увеличился до 829 с активами на $403 млрд к концу второго квартала.