В РФ заявляют, что «Южный поток» не направлен против Украины

«Южный поток», как и проект «Набукко», ни в коей мере не направлен против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет «Лига». «Цель «Южного потока», которым занимается Российская Федерация вместе со своими партнерами, очень проста – повысить энергетическую безопасность Европы. Реализация данного проекта не означает, что нынешние власти Украины рассматриваются как ненадежный партнер в газовой сфере. У нас даже мыслей таких нет. Достигнутые весной этого года договоренности подтверждают как раз обратное», - отметил Лавров. «Что касается сотрудничества по газотранспортной системе Украины, то по данному вопросу между нашими соответствующими министерствами и газовыми компаниями ведутся переговоры. Они рассматривают это профессионально, на основе экономической целесообразности, с учетом всех факторов, которые обычно принимаются во внимание в такого рода делах. Убежден, что наше взаимодействие по этим вопросам будет продолжаться и дальше таким же образом», - добавил он. Отметим, эксперт Института Горшенина Наталия Клаунинг считает, что если Северный и Южный потоки будут запущены, они станут «самым дорогим в мире металлоломом». В свою очередь бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер отметил, что целью строительства «Южного потока», который экономически себя никогда не оправдает, является давление на Украину.