Для развития экономики в Украине ничего не делается - эксперт

За последние 10 лет украинская власть не решала коренные проблемы экономики и не занималась ее структурной перестройкой. Такое мнение выразил экономист Виктор Лисицкий, пишет Gazeta.ua. «Другие страны избирали те виды деятельности, в которых они имеют конкурентные преимущества. Например, в Индии в 80-ые годы премьер-министр Раджи Ганди сфокусировался на разработке программного обеспечения для США. Он понимал: если человек неплохо владеет английским, пусть садится и пишет программное обеспечение, работает на американский рынок. В Японии после атомных бомбардировок были лишь два ресурса: море и сами японцы. Они не имели возможности развивать промышленность, потому что там не было ни угля, ни железной руды. Тогда японцы развернули быстрое строительство транспортного флота. Предоставляли кредиты судостроительным заводам на 8-10 лет под 5,5% годовых. Спустя некоторое время они получили огромный флот, а тогда уже начали разведывать залежи в океане. После этого занялись машиностроением. Теперь «Тойот» в Киеве, вероятно, несколько десятков тысяч. Я уже не считаю «Сузуки» и «Муцубиси», - сказал экономист. Он также привел пример США, где построена мощная система поддержки фермеров. Теперь Соединенные Штаты стали наибольшим в мире экспортером зерна и сои. «Они «имели ввиду» требования ВТО, защищали и поддерживали своего фермера. В Украине же ничего не делается, хотя мы имеем огромные ресурсы - и море, и черноземы, и залежи полезных ископаемых. Никто не занимается укреплением конкурентоспособности нашей экономики. А затем жалуются, что у нас нет денег на пенсии пенсионерам, на здравоохранение. У нас ВВП на каждого украинца в 2,5 раза меньше, чем в Польше, хотя это также страна бывшего соцлагеря. И в 1989 году этот показатель на душу населения у нас был одинаковым», - возмущается Лисицкий.