В России хотят прекратить выпуск 1 и 5 копеек

Центробанк России попросил Думу рассмотреть вопрос о прекращении выпуска 1- и 5-копеечных монет, сообщают «Ведомости». Производство их крайне убыточно, пишет первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Выпуск копеечной монеты стоит 47 коп., 5-копеечной — 69 коп. Убыточны все монеты, кроме 5 и 10 руб. Монеты в 1 и 5 коп. делаются из стали с покрытием, в составе которого медь и никель. В кризис металлы сильно подешевели, но затем стали быстро дорожать: средняя цена меди в 2010 г. на 37,8% выше, чем в 2009 г., никеля — на 43,6% выше. В 2008 г. ЦБ уже обращался в Госдуму, Минфин и Национальный банковский совет с предложением прекратить выпуск монет в 1 и 5 коп. Тогда оно не прошло. На сей раз предложение ЦБ подкрепил проектом федерального закона: при наличных расчетах сумма платежа должна округляться до 10 коп. в сторону уменьшения. Сами цены и тарифы при этом округлять не надо, как и расчеты по безналичным платежам. Монеты остаются в денежном обороте, ими можно расплачиваться: 7,3 млрд копеечных монет и 5,8 млрд 5-копеечных — по 51 и 40 штук соответственно на жителя страны — вполне достаточно, убежден Лунтовский. Сегодня предложение ЦБ рассмотрит комитет по финансовому рынку, на пленарное заседание оно будет вынесено через неделю-две, говорит зампред финансового комитета Госдумы Павел Медведев: «Вероятность одобрения — 100%». Скорость, с которой продвигается документ, оставляет мало сомнений, что на этот раз вопрос не будет решен, говорит источник в Госдуме.