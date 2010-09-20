Подорожавшую месяц назад «автогражданку» еще продают по старым ценам

Некоторые страховые компании решили воспользоваться недавним повышением цен на полисы ОСАГО, чтобы увеличить свою долю присутствия на рынке «автогражданки» за счет оформления полисов задним числом и по старым, более низким ценам, пишет «Дело». Напомним, с 27 августа, согласно решению Госфинуслуг №566, цены на полисы ОСАГО выросли в среднем на треть, а лимиты ответственности по этим полисам - в два раза. «В сентябре некоторые компании продавали людям полисы ОСАГО по старым ценам, оформляя страховки задним числом, как будто клиенты покупали их не после, а до подорожания», - рассказывает топ-менеджер одной из страховых компаний. По его мнению, таким демпингом занимаются в основном небольшие игроки рынка ОСАГО, чтобы заманить к себе побольше клиентов. Эксперты подсчитали: в сентябре количество полисов ОСАГО, проданных страховщиками по «летним» ценам, может достичь четверти всех реализованных за месяц страховок «автогражданки». «Не могу сказать точно, но цифра может достигать 20-25% от общего количества», - предполагает гендиректор ассоциации «Страховой бизнес» Людмила Белошицкая. Старые бланки полисов будут считаться действительными до Нового года наряду с новыми бланками, которые появились в августе. По данным Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), старых бланков полисов ОСАГО у страховщиков «на руках» осталось 4-5 млн штук. Однако в Бюро уверяют – торговля «задним числом» не будет зависеть от этих миллионов. «По итогам сентября мы уже сможем увидеть по нашей базе данных, у каких компаний средняя стоимость полиса повысилась, а у каких - нет. С последними будем разбираться, и, если выясниться, что они демпинговали, – наказывать. Вплоть до лишения лицензии», - обещает президент МТСБУ Владимир Романишин. Что касается клиентов, то купившим по старым ценам полис ОСАГО ничего не угрожает – их страховка будет действительной. «Вот только лимит ответственности по таким полисам тоже будет старым, а значит, вдвое меньшим, чем тот, который установлен с 30 августа», - говорит Романишин.