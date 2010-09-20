Французские банки оштрафовали за сговор

11 французских банков, в том числе BNP Paribas, Societe Generale, Groupe Credit Agricole и BPCE, оштрафованы местными антимонопольщиками на 384,9 миллиона евро. Об этом сообщает Bloomberg. По данным антимонопольщиков, финансовые организации согласовали между собой комиссии, которые они брали за обработку банковских чеков. Больше всего из 11 банков должны заплатить BPCE (90,9 млн евро) и Credit Agricole (82,9 млн евро). Антимонопольщики подсчитали, что убытки клиентов от сговора составили 220 млн евро. Они образовались из-за того, что банки при переходе на электронную обработку чеков установили один межбанковский тариф в 4,3 евроцента. Это случилось в 2002 году; в 2007 году тариф был обнулен, отмечает Lenta.ru со ссылкой на AFP. Для пяти банков штраф составил сумму убытка клиентов плюс 10%, а для остальных шести - плюс 20%. Они были наказаны сильнее, так как в 2000 году также обвинялись в создании картеля. Реакции банков на штрафы пока неизвестна.