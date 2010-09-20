АМКУ расследует деятельность Альфа-Банка относительно страховых полисов

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело относительно ЗАО «Альфа-Банк». Банк обвиняют в злоупотреблении монопольным положением на рынке организации страхования залогового имущества, сообщает пресс-служба АМКУ. Клиенты банка обратились к антимонопольщикам с жалобами на то, что «Альфа-Банк» навязывает заемщикам услуги только аккредитованных страховых компаний и не принимает полисы страховщиков, с которыми не заключил сделку, несмотря на наличие необходимых лицензий. Полученные Комитетом данные свидетельствуют о том, что ЗАО обязывает заемщиков расторгнуть договор страхования с выбранной компанией и заключить соглашение с аккредитованным при банке страховщиком. Ранее расследования по подобным фактам начали по ЗАО «ОТП Банк», АКБ «Укрсоцбанк», ЗАО «УкрСиббанк» и АО «Банк Финансы и Кредит». «Работа Антимонопольного комитета с банковским сектором и страховыми компаниями о внедрении честных обычаев в их деятельности продолжается. И я хочу, чтобы люди, которые сталкиваются с неправомерными действиями банков, помнили, что Комитет стоит на страже их интересов и продолжать жестко реагировать на каждый конкретный факт недобросовестных действий со стороны участников рынка», - отметил глава АМКУ Алексей Костусев, комментируя ход расследования.