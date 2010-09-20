«Легкопромышленники» вновь требуют запретить ввоз секонд-хэнда в Украину

Представители отрасли легкой промышленности требуют запретить ввоз секонд-хэнда в Украину. Свою позицию они озвучили в ходе круглого стола по вопросам легкой промышленности под председательством вице-премьер-министра Бориса Колесникова. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе председателя Госкомпредпринимательства Михаила Бродского. «Я считаю, что секонд-хэнд - это позор для страны. Посмотрите, насколько возросло количество кожных заболеваний у наших людей. Под сэконд-хэндом завозится неизвестно что, в том числе и контрабанда. Я как производитель, который сегодня работает, хочу жить в равных условиях с остальными производителями», - отметил Михаил Воронин, председатель наблюдательного совета ОАО «Швейная фабрика Воронин». Он отметил, что из-за таких неконкурентных условий в отрасли отечественная легкая промышленность фактически уничтожена. Только в Киеве, где в 90-х годах работало 7 предприятий с количеством работников в среднем по 2 тыс. человек, теперь осталось всего одно. Воронин заявил, что отрасль готова совместно с правительством работать над вопросом защиты украинского рынка легкой промышленности и созданием равных условий для игроков рынка. По словам главы Госкомпредпринимательства Михаила Бродского, ситуацию в отрасли улучшит принятие Налогового кодекса. Документом предусмотрено, что предприятия легкой промышленности, которые не будут работать на давальческом сырье, на 10 лет освободят от налога на прибыль. Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность запрета ввоза секонд-хэнда на таможенную территорию Украины.