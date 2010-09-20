У Азарова хотят принять Госбюджет-2011 в декабре

Кабинет Министров надеется на принятие Верховной Радой Государственного бюджета на 2011 год в декабре. Об этом сказал министр Кабмина Анатолий Толстоухов в ходе конференции о развитии организации договора о коллективной безопасности на современном этапе, сообщают Українські новини. Министр выразил уверенность, что Госбюджет-2011 будет разработан на новой налоговой основе, которая вступит в силу после принятия парламентом Налогового кодекса. «Мы надеемся, что в течение месяца-двух нам удастся завершить эту работу и в декабре будет принят бюджет следующего года», - сказал Толстоухов. При этом он добавил, что уже завершена работа над концепциями реформ в Украине и сформированы приоритетные национальные программы, которые будут работать на основе того, как будет действовать Налоговый кодекс. Как сообщалось, Кабмин намерен внести доработанный проект Налогового кодекса в Раду 21 сентября.