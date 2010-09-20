Губернатор Сумщины: С ценами на овощи происходит «обыкновенная спекуляция»

Сумская область пообещала поставлять в Донецкую область картофель по доступным ценам. Об этом сегодня во время XV Всеукраинских муниципальных слушаний заявил губернатор Сумской области Юрий Чмырь. «Три недели назад, когда поползли розничные цены, не только на картофель, но и на свеклу, морковь, вроде бы традиционно выращиваемые в нашей области, мы мгновенно собрали комиссию по регулированию цен. Прошлись по рынкам, посмотрели в хозяйствах. Члены этой комиссии сказали: ребята, ничего не произошло, просто идет обыкновенная спекуляция, потому что некоторые политические оппоненты забрасывают информацию о повышении цен», - сказал Чмырь. Он подчеркнул, что «на самом деле это все разговоры, главное - подойти к проблеме взвешенно и посмотреть, в чем причины проблемы», передает «Остров».