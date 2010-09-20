За полгода внешний долг Украины вырос на 14%

Власти Украины и украинские корпорации в период с 1 июля 2010 года по 1 июля 2011 года должны выплатить по внешним обязательствам (без учета процентов) $42,1 млрд, или в среднем более $3,5 млрд ежемесячно, сообщает «Интерфакс-Украина». Так, в аналитической записке Национального банка Украины отмечается, что «Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения на конец I полугодия 2010 года составлял $42,1 млрд (40,3% от общего объема валового внешнего долга Украины)… За I полугодие 2010 года внешний долг, который подлежит уплате в течение следующих четырех кварталов, снова (после сокращения в 2009 году – ИФ) вырос (на $5,2 млрд)». НБУ отмечает, что за этот период уровень покрытия такого краткосрочного долга международными резервами центрального банка сократился на два процентных пункта - до 70%. Краткосрочный долг по остаточному сроку погашения в 2009 году сократился на $6,6 млрд. По данным Нацбанка, накопление таких долгов в текущем году происходило, в первую очередь, через кредиты сектора государственного управления, торговые кредиты и просроченную задолженность небанковских секторов экономик. «В I полугодии 2010 года выросли объемы будущих выплат сектора государственного управления (на $2,9 млрд) и других секторов (на $2,7 млрд), поскольку именно эти секторы активно использовали привлечение краткосрочного капитала в текущем году. В результате краткосрочный внешний долг по остаточному сроку погашения в этих секторах вырос до $3,8 млрд и $25,4 млрд соответственно», – говорится в записке. По данным НБУ, на конец первого полугодия 2010 года объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения банковского сектора составлял $11,7 млрд. В записке также напоминается, что валовый внешний долг Украины к 1 июля 2010 года составил $104,5 млрд, что на $1,2 млрд, или на 1,2%, больше, чем на начало года. По данным Нацбанка, валовый внешний долг вырос за этот период за счет операций на $4,5 млрд, но усиление доллара к другим валютам уменьшило его объем на $2,7 млрд. Другие изменения (переоценка, списание долга и тому подобное) способствовали снижению долга на $0,6 млрд. В валютной структуре валового внешнего долга на 1 июля 2010 года наибольшей остается доля доллара США, которая выросла до 73,1% с 70,8% на начало года. Доля внешней задолженности в гривне в первом полугодии выросла по сравнению с началом года на 0,5 процентного пункта - до 1,4%, тогда как удельный вес обязательств в SDR и евро сократились с 12,6% до 11,8% и с 12,4% до 10,6% соответственно.